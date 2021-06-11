В Подмосковном лесу произошло чрезвычайное происшествие - мужчине, который ехал на квадроцикле, разорвало челюсть растянутой между деревьями проволокой.

Об этом сообщает и публикует соответствующие фото Telegram-канал "Подъём" в пятницу, 11 июня.

По словам супруги пострадавшего, мужчина получил рваные травмы щеки, перелом челюсти и потерял пять зубов.

"Мы уже написали заявление в полицию, пока только в прокуратуру не обращались. Ест через трубочку, все жидкое. Три зуба вырвало сразу, вчера хирургическим путём вынимали ещё два, так как челюсть сломана. На следующий день он с сыном поехал на машине туда, они нашли рядом ещё четыре металлические растяжки", - рассказала женщина.

Также она добавила, что вместе с супругом пострадала и 13-летняя племянница мужчины. Она ехала сзади на квадроцикле.

"У неё испуг, ушиб губы, немного раскрошился зуб один", - добавила женщина.

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