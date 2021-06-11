В городе Дружковка Донецкой области полицейские обнаружили плантацию конопли на огороде местной 43-летней жительницы.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Донецкой области.

Информацию о том, что местная жительница выращивает у себя в огороде коноплю, полицейские получили в ходе оперативно-профилактических мероприятий под условным названием "Мак".

По решению суда полицейские с привлечением представителей Национальной гвардии Украины провели на территории домовладения 43-летней женщины обыск. Правоохранители обнаружили 708 кустов конопли с явными признаками культивации. Плантация была оборудована системой орошения.

Растения изъяли для дальнейшего проведения экспертизы. Расследование ведется по ч. 2 ст. 310 "Посев или выращивание снотворного мака или конопли" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно в Нацполиции показали устройство наркоплантации конопли с 40-килограммовым урожаем на миллион гривен.

Также мы писали о том, что полиция забрала у мужчины в селе Пруды 75 растений конопли и все необходимое оборудование для ее выращивания.