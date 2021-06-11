В швейцарской Женеве в связи с проведением встречи государственных лидеров США и России, частично закроют воздушное пространство и развернут группировку из 1 000 военнослужащих для поддержки полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Федерального совета Швейцарии.

"Поскольку это международная встреча на высоком уровне, данные меры необходимы для обеспечения ее безопасности, тем более что Швейцария обязана обеспечивать защиту лиц, находящихся под защитой международного права, в том числе глав государств США и России", - говорится в сообщении.

Временное ограничение продлится с восьми утра 15 июня до пяти вечера 17 июня в районе над площадью Наций в Женеве. Это не касается коммерческих рейсов в / из международного аэропорта Женевы. Военно-воздушные силы обеспечат службу воздушной полиции и усиленное наблюдение за воздушным пространством.

Помимо этого, для поддержки кантональных властей Женевы развернут армию с максимальной численностью военнослужащих, которые в том числе возьмут на себя защиту иностранных представительств и поддержит полицию кантона Женева в области воздушного и морского транспорта.

"Эти меры дополняют меры безопасности кантональных властей. Они не приводят к каким-либо дополнительным расходам для федерального правительства, они финансируются из регулярного бюджета", - уточнили в сообщении.

Ранее мы писали, что во время встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, которая состоится в Женеве 16 июня, над городом запретят запускать беспилотные летательные аппараты и заблокируют движение по некоторым улицам.

Также сообщалось, что государственные лидеры встретятся на вилле XVIII века.