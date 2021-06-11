Вот уже почти год, после начала акций протеста против президента Александра Лукашенко, отношения между Украиной и Белоруссией быстро ухудшаются. Страны обмениваются жесткими заявлениями, вводят различные ограничительные меры друг против друга.

В тоже время, в Киеве продается много белорусских товаров. "Страна" прошлась по магазинам, которые на них специализируются, и спросила - повлияло ли обострение отношений между двумя странами на спрос на белорусские товары.

"Самолеты не летают, зато ходит наземный транспорт"

Чаще всего из белорусских товаров украинцы покупают белорусскую кондитерку. Среди них особым спросом пользуются конфеты от белорусского производителя фирмы "Коммунарка" и "Спартак".

По словам работников столичного кондитерского магазина "Минчанка", товар поставляют в обычном режиме, а прекращении поставок в ближайший месяц не идет речи.

"Только что разобрали грузовик с товаром. Не переживайте, поставки будут и в следующем месяце тоже, так как о них договариваемся уже сейчас. Ну и что, что самолеты не летают, зато наземный транспорт ходит нормально", — рассказала продавщица на кассе.

Фирменный магазин белоруских сладостей "Минчанка" в Киеве, Фото: "Страна"

Сотрудница магазина уточнила, что разница между украинским производителем сладостей и белорусским — качество.

"У нас обычно люди приходят за качеством, а не за химией, как правило взрослые люди, которым знаком вкус конфет "из прошлого"", — добавила женщина.

За те тридцать минут, которые корреспондент "Страны" пробыл в магазине через кассу прошло 20 покупателей.

Некоторые из них охотно высказали свою позицию по поводу кризиса в отношениях между Украиной и Белоруссией. На камеру они общаются неохотно, но в частной беседе без видео активно делятся своими соображениями по теме украино-белорусских отношений.



Покупатели магазина "Минчанка". Видео: "Страна"

"Наши умудрились перессориться со всеми. Неправильно, что они поссорились с Беларусью. Не понимаю, почему они на Бацьку наговаривают. Вы поймите эти конфеты - качество. Вот "Столичные" конфеты, вкус такой же как при Союзе. Беларусы молодцы", — высказалась пожилая женщина в очереди.

Помимо качества белорусской продукции, покупатели также обратили внимание на ее стоимость, которая отличается от аналогов украинских производителей.

Например, конфеты "Вечерний Минск" 310 грамм — цена за упаковку 141 гривна. Украинский аналог дороже - конфеты "Киев вечерний" в фирменных магазинах "Рошен" в расфасове 352 грамма стоит 169 гривен.

Конфеты "Вечерний Минск" в столичном магазине "Минчанка". Фото: "Страна"

Цена украинских шоколадных батончиков "Рошен" колеблется от семи до десяти гривен. Цена белорусских аналоговых батончиков с начинкой — от 12 до 12,50 гривен.

Также обстоят дела и с молочной продукцией из Беларуси. Владелица лотка на Лукьяновском рынке утверждает, что поставки товара в следующем месяце точно будут, так как ситуация с санкциями напоминает с поставками товаров из России.

"У нас это точно также, как и с Россией. Мы уже 7 лет с ними воюем, но товара российского производства на полках полно. Поэтому поставки в следующем месяце у меня будут в любом случае, никак эта ситуация на них не влияет. Люди все так же ходят, мы же не воюем. Это государство и власть наша воюет, а людям жить как-то надо", — считает женщина.

В отличие от дешевого сладкого, цены на молочные продукты белорусского производства существенно выше украинских производителей. При этом, спрос на товары - велик, рассказывает продавщица.

"У нас сырок белорусский глазированный стоит 15 гривен, а тот же популярный производитель "Чудо" — 10 гривен, но белорусские раскупают очень быстро. Банка сгущёнки стоит 50 гривен, но люди покупают по несколько банок сразу, хотя украинский аналог дешевле. За качеством приходят", — отметила продавщица.

"Товар ездил и будут ездить, а в политику мы не лезем"

Третья категория популярных у нас товаров из Беларуси — косметика белорусского производства.

Косметические средства из Беларуси легко найти на прилавках украинской сети магазинов "EVA". Тут, например, расположен целый стеллаж дешевой белорусской декоративной косметики от производителя "Belor Design".

Косметика "Belor Design" в сети магазинов "EVA". Фото: "Страна"

Как утверждает сотрудница "EVA", продажу продукции приостанавливать не собираются.

"В следующем месяце тоже поставлять будут. Конечно, бывают случаи, когда из-за политических новостей по телевизору покупателей становится меньше, но у нас такого не случается", — рассказала работница.

В сравнении с высоким ценами на бренды европейских производителей, "Belor Design" стоит дешевле, но, по словам продавцов-консультантов, по качеству ничем не отличается от других производителей.

"Вот, например, помада сейчас по акции 59 гривен 50 копеек, а пудру можно купить за 200 гривен. А вот цены на тот же "Loreal" значительно отличаются. Помада от 250 гривен. Но по качеству ощутимой разницы между ними нет", — сообщила продавец.

Уходовую косметику из Беларуси продают в магазинах на столичных рынках. По словам одной из сотрудниц, спрос на продукцию на санкции никак не влияет.

"Нам ничего об отмене поставок не говорили. Мы в этом плане оптимисты. У нас приятная ценовая политика и качество на уровне. По крайней мере, товар как возили, так и возят, машины как ездили, так и будут ездить, а в политику мы не лезем. На людей эта ситуация тоже никак не повлияла, те, кто знают и пользовался этой косметикой до сих пор ходят", — утверждает она.

Магазин "Белорусская косметика" возле метро Лукьяновская. Фото: "Страна"

Ценовая политика на уходовые косметические средства значительно отличается от цен на косметику европейксих производителей. Например, бальзам-кондиционер для волос белорусской марки "Bielita" стоит 95 гривен за 300 мл, а бальзам-кондиционер от "Loreal" — 275 гривен за 200 мл.

Ассотримент в магазине "Белорусская косметика" в Киеве. Фото: "Страна"

Помимо косметики и кондитерских изделий, в Украине также работает сеть магазинов белья "MilaVitsa", которые напрямую сотрудничают с белорусской фабрикой и регулярно выставляют на витрину новые коллекции.

"Поставки в следующем месяце у нас будут, и сейчас никаких проблем нет, так как мы напрямую сотрудничаем с фабрикой. Некоторые магазины нашей сети в других торговых центрах просто лишили франшизы, но не из-за ситуации с Беларусью. Много клиентов спрашивают, работаем ли мы, но на наши продажи и поставки эта ситуация никак не влияет. Фирма производит и поставляет, а значит и поставки будут", — резюмирует сотрудница.