По состоянию на пятницу, 11 июня, в Украине все области продолжают находятся в "зеленой" зоне карантина. При этом показатель уровня госпитализаций больных Covid-19 пациентов и показатель занятости коек с кислородом не превышен ни в одном регионе.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Министерством здравоохранения Украины.

В Украине уровень заболеваемости Covid-19 составляет 65 на 100 тысяч населения при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения. В 20 областях этот показатель ниже установленной нормы.

В то же время уровень госпитализации по Украине составляет 14,2 на 100 тысяч населения при установленном показателе 60 на 100 тыс. Загруженность кроватей с кислородом - 16,4% при предельном показателе 65%.

В Киеве показатель заболеваемости Covid-19 составляет 156, уровень госпитализаций - 12,2, уровень загруженности коек с кислородом - 9,7%.

Напомним, в начале этой недели Кабмин внес изменения в механизм определения "зеленого" эпидемического порога.

Согласно новым правилам, туда могут войти регионы, где:

количество выявленных новых случаев коронавируса на 100 тысяч населения за последние 14 дней - менее 75;

коэффициент выявления случаев инфицирования - менее 4%;

количество тестирований ПЦР и экспресс-теста в течение последних семи дней на 100 тысяч населения - более 300;

на всей территории Украины нет регионов с установленным "красным" уровнем эпидемической опасности.

Ранее мы рассказывали, что министр здравоохранения хочет продлить карантин в Украине на все лето.

Также сообщали, как в Украине ослабили карантин и изменили правила въезда в страну.