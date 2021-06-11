Экс-президент США Дональд Трамп пожелал сменившему его на посту главы государства Джо Байдену не заснуть во время его предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает The New York Post.

"Удачи Байдену в общении с президентом Путиным - не засни во время встречи, и, пожалуйста, передай ему мои самые теплые пожелания!", - заявил Трамп.

Отметим, что во время предвыборной кампании Трамп называл Байдена "сонным Джо".

Кроме того, Байден заявил, что по итогам саммита в Хельсинки в 2018 году США "многое выиграли, в том числе уважение президента Путина и России".

"Из-за российской мистификации, придуманной и оплаченной демократами и мошенницей Хиллари Клинтон, США оказались в невыгодном положении - невыгодном положении, которое, тем не менее, было преодолено мной", - заявил Дональд Трамп.

Напомним, встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пройдет на вилле XVIII века в Швейцарии 16 июня.

Также мы писали о том, что первая леди США перед встречей 78-летнего Байдена с Путиным на вилле в Женеве заявила, что ее супруг "сверхподготовлен".