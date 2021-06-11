Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о политической и практической поддержке Украины.

Об этом Столтенберг написал в своем Twitter-аккаунте.

"Разговаривал с президентом нашего уважаемого партнера Украины. Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию с безопасностью в регионе и недопустимое наращивание военной мощи России. Я подчеркнул нашу неизменную политическую и практическую поддержку и поддержал процесс их реформ", - написал Столтенберг

Напомним, Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг побеседовали по телефону в преддверии летнего саммита НАТО, который пройдет 14 июня без участия Украины. Президент выразил надежду, что на саммите рассмотрят действенные шаги по сдерживанию агрессивных действий РФ.

Также сообщалось, что генсек НАТО заявил о желании улучшить отношения с Россией, которая является соседом стран - членов Альянса.

Ранее "Страна" писала, как появилась тема Плана действий по членству в НАТО в разговоре с Зеленского с президентом США Джо Байденом.