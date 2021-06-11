Члены сборной Шотландии по футболу не будут преклонять колени перед матчами Евро-2020 в поддержку движения Black Lives Matter против расового неравенства.

Об этом сообщила Шотландская футбольная ассоциация.

Футболисты из сборной Шотландии будут стоя выражать свою поддержку борьбе против расизма.

"Важно, чтобы мы продолжали заниматься проблемой расизма и повышать осведомленность о необходимости изменить мировоззрение людей, но также и их поведение", - заявил капитан шотландцев Энди Робертсон.

Первый матч с участием сборной Шотландии на групповом этапе Евро-2020 должен состояться 14 июня, игроки встретятся с соперниками из Чехии.

Ранее игроки сборной Англии заявили, что будут преклонять колени перед всеми матчами Евро-2020. Союз европейских футбольных ассоциаций после этого заявил, что болельщики должны с уважением относиться к футболистам, принявшим такое решение.

Напомним, на Олимпиаде в Токио запретили преклонять колено в поддержку BLM.

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