Лидеры 30 стран, входящие в состав Североатлантического Альянса, на саммите 14 июня не будут обсуждать перспективы предоставления Украине Плана действий для членства (ПДЧ) и конкретных сроков вероятного вступления.

Об этом со ссылкой на дипломатический источник в представительстве при НАТО одной из европейских стран сообщает ТАСС в пятницу, 11 июня.

"Вопрос о ПДЧ для Украины не входит в программу саммита. Альянс подтвердит наличие у Украины и Грузии североатлантической перспективы, конкретные сроки вступления будут зависеть от соответствия этих стран всем критериям НАТО", - сказал он.

По словам источника, Украина и Грузия не получат реальной возможности вступить в НАТО до тех пор, пока не разрешат все свои территориальные конфликты.

"Североатлантический альянс является оборонительным и создан на основании принципа коллективной обороны, который гласит, что нападение на одного из членов альянса автоматически рассматривается как агрессия против всех союзников (членов НАТО - Ред.). Для вступления Украина и Грузия должны добиться разрешения всех территориальных конфликтов с Россией, поскольку в противном случае их вступление поставило бы альянс на грань военного конфликта с РФ, по сути - мировой войны", - добавил собеседник агенства.

Напомним, саммит глав государств и правительств стран Альянса состоится 14 июня в Брюсселе без Украины. Он будет состоять из одной рабочей сессии продолжительностью 2,5 часа.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не может понять, почему в НАТО не могут найти формат для участия нашей страны в саммите лидеров Альянса на фоне агрессии России в регионе.

Также мы рассказывали, что президент Владимир Зеленский ранее выразил надежду, что на саммите НАТО будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессивный действий РФ.

