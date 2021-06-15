Сегодня начинается 6-й лунный день в созвездии Льва. Чтобы в делах все получалось, старайтесь не перегружать себя заботами, можете уделить время посещению бассейна, чтению книг, спортзалу. Все действия будут успешны, если они не идут вразрез с вашими желаниями. Для представителей земной стихии (Тельца, Девы и Козерога) звезды обещают благоприятный период, когда жизнь обретет новую составляющую, станет более наполненной и размеренной.

Телец (21.04 - 21.05)

Возможно, вам будет сложно начинать новое для себя дело. Однако если тщательно пересмотреть свои планы на будущее, можно принять взвешенное решение. Сконцентрируйтесь на собственных нуждах. Удовлетворить их можете только вы сами. Если у вас масса дел, отбросьте мельтешение и постарайтесь вычеркнуть лишнее из своей жизни. Сосредоточьтесь на главном. Старайтесь решать проблемы по мере их поступления, а не все скопом. Не накапливайте их. Так вам будет значительно легче все распланировать.

Дева (24.08 - 23.09)

Честно сделать все доверенные вам дела возможно даже не прилагая к этому слишком много усилий, не жалуясь на их количество и не ища оправданий. Это намного проще, чем вам кажется. Стоит только начать. Уборку, приготовление еды, стирку можно делать под музыку, утреннюю зарядку совместить с выгулом домашнего любимца, а оставшееся вечером время провести с друзьями. Чтобы решить проблемы с финансами, попробуйте расписать все траты и скорректировать их.

Козерог (22.12 - 20.01)

Чтобы жизнь была для вас благосклонной, попробуйте выровнять эмоциональную ситуацию с коллегами. В профессиональной деятельности не должно быть никаких обид, зависти или конкуренции. Пересмотрите свои партнерские отношения. Попробуйте разрешить вопрос, который вас давно раздражает, обратившись к мнению семьи. При этом можете смело положиться на свою интуицию - впереди вас ждут интересные события. Главное - делайте свою работу ради удовольствия, а не славы или денег.

Сегодня все знаки Зодиака должны уделить немного времени семье. Постарайтесь найти несколько минут, чтобы позвонить близким и постарайтесь им настроение даже дистанционно. Добрая энергия имеет свойство возвращаться к дарителю в удвоенном количестве. А выдержка и переключение на более важные и приземленные вещи поможет лучше справиться с жизненными задачами и достичь прогресса в делах, которые требуют много внимания и концентрации.

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