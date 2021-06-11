Канцлер Германии Ангела Меркель планирует визит в Вашингтон для урегулирования споров по поводу "Северного потока-2".

Об этом сообщает Handelsblatt.

Визит немецкого канцлера в США может состоятся в июле или августе, однако точная дата еще неизвестна. Ангела Меркель проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. Внимание во время переговоров будет сосредоточено на теме газопровода "Северный поток-2".

Это будет первый визит канцлера после избрания американского лидера. Handelsblatt пишет, что чиновники в Германии уже предложили несколько способов урегулирования споров, которые лягут в основу переговоров между Байденом и Меркель.

Напомним, сегодня часть первой нитки "Северного потока-2" наполнят газом. Днем ранее уложенные со стороны РФ и Германии морские секции газопровода были соединены между собой.

Также мы писали о том, что советник Байдена анонсировал, что с Ангелой Меркель президент США будет говорить о "Северном потоке-2 и Украине.

Кроме того, сообщалось, что Путин заявил, что санкции США уже не могли остановить "Северный поток-2".