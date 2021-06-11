Украину ждут холодные выходные с грозами и дождями. Карта погоды
В пятницу, 11 июня, в Украине ожидается дождливая погода. В ближайшую субботу и воскресенье, 12 и 13 июня, по всей территории Украины не прекратятся грозовые дожди. Кроме того ожидаются похолодания.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура воздуха сегодня прогреется от +22..+26 градусов.
Прогноз погоды 11 июня. Скриншот: meteo.gov.ua
В субботу столбики термометров покажут от +21 до +25 градусов.
Прогноз погоды 12 июня. Скриншот: meteo.gov.ua
А уже в воскресенье в западных и центральных областях, кроме дождей с грозами, ожидается похолодание. Там температура воздуха прогреется от 16 до 22 градусов.
Прогноз погоды 13 июня. Скриншот: meteo.gov.ua
Напомним, 10 июня, в день кольцевого солнечного затмения, всю Украину также накрыло дождями, местами прошли осадки с грозами и градом. В Киеве и в Киевской области спасатели объявили первый уровень опасности (желтый).
"Страна" рассказывала, что синоптики считают, что в целом лето будет теплым. В отдельные дни июля и августа столбики термометров подскочат до +35 и даже +40. Также характерная особенность ближайших трех месяцев - периодические дожди с грозами, временами с бурями и шквальным ветром. Ранее "Страна" собрала данные разных синоптиков о том, какой будет летняя погода в Украине, а также, что обещают в Киеве, Одессе и Карпатах в июне.