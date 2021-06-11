Крупнейший мировой издатель видеоигр американская компания Electronic Arts стала жертвой хакерской атаки. Киберпреступникам удалось похитить 780 гигабайт данных, в том числе исходный код движка Frostbite, который используется в играх FIFA, Madden NFL и Battlefield.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает CNN.

В компании заявили, что хакеры не похищали персональные данные игроков. Также они не выдвигали требований выкупа за украденную информацию.

"У нас нет оснований полагать, что существует какой-либо риск конфиденциальности игроков. После инцидента мы уже внесли улучшения в систему безопасности и не ожидаем, что этот случай скажется на наших играх или бизнесе. Мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами в рамках текущего уголовного расследования", - сообщили в Electronic Arts.

Напомним, в мае хакерская группировка Dark Side остановила работу крупнейшего трубопровода в США Colonial Pipeline. "Страна" писала о том, как хакеры обрушили рынок топлива в США и при чем тут Россия.

Также мы писали о том, как крупнейшего в мире производителя мяса атаковали хакеры, тогда также подозревали россиян.