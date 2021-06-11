В "ЛДНР" забрали управление крупными предприятиями у Сергея Курченко
В неподконтрольных Донецке и Луганске предприятия компании "Внешторгсервис" (ВТС), которую связывают с Сергеем Курченко, передают новым собственникам.
Об этом сказано в совместном заявлении "глав" "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
В заявлении говорится о завершении переговоров с представителями инвестиционной группы, которая обеспечит финансирование и развитие металлургических и коксохимических предприятий, находящихся в управлении ЗАО "Внешторгсервис".
"Основным условием достигнутых договоренностей является погашение всех накопленных предприятиями долгов и в первую очередь – по заработной плате", - сказано в заявлении.
Долги по зарплатам работающим сотрудникам обещают погасить за три месяца, перед уволившимися - за полгода. Остальные долги предприятий планируют погасить по графику, первые выплаты произвести до 11 июня.
Напомним, в 2020 году помещение на стадионе "Металлист" в Харькове и тренировочную база в поселке Высоком, которые были конфискованы у бизнесмена Сергея Курченко, зарегистрировали в Государственном реестре недвижимого имущества.
Также мы писали о том, что в прошлом году "правительство ДНР" возглавил бывший чиновник из России, работавший у Курченко.