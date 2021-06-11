В неподконтрольных Донецке и Луганске предприятия компании "Внешторгсервис" (ВТС), которую связывают с Сергеем Курченко, передают новым собственникам.

Об этом сказано в совместном заявлении "глав" "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

В заявлении говорится о завершении переговоров с представителями инвестиционной группы, которая обеспечит финансирование и развитие металлургических и коксохимических предприятий, находящихся в управлении ЗАО "Внешторгсервис".

"Основным условием достигнутых договоренностей является погашение всех накопленных предприятиями долгов и в первую очередь – по заработной плате", - сказано в заявлении.

Долги по зарплатам работающим сотрудникам обещают погасить за три месяца, перед уволившимися - за полгода. Остальные долги предприятий планируют погасить по графику, первые выплаты произвести до 11 июня.

Напомним, в 2020 году помещение на стадионе "Металлист" в Харькове и тренировочную база в поселке Высоком, которые были конфискованы у бизнесмена Сергея Курченко, зарегистрировали в Государственном реестре недвижимого имущества.

Также мы писали о том, что в прошлом году "правительство ДНР" возглавил бывший чиновник из России, работавший у Курченко.