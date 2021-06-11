В Российской федерации занимаются разработкой 3D-принтера для еды. Уже через 5-7 лет печать пищи на таком устройстве станет массовой, а сами принтеры будут по цене примерно такие, как пылесосы. Пока его используют, в частности, для декорации тортов.

Об этом со ссылкой на спецпредставителя президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова сообщает РИА "Новости" в пятницу, 11 июня.

"Печать съедобных продуктов на 3D-принтере уже реальность, однако, по словам эксперта, пока она используется в небольших масштабах - например, для декорации тортов", - сказал он.

Песков считает, чтобы технология стала более массовой, ей надо "объединить усилия" с другим набирающим обороты трендом - производством растительного мяса.

"Стадия ещё пока очень ранняя, но я думаю, что ещё 5-7 лет нужно на поиск решений, которые мы захотим поставить к себе на кухню... Это точно будут массовые дешёвые устройства, примерно как пылесосы", - добавил Песков.

Также он рассказал, что ингредиенты не будут дорогими. Кроме того, 3D-печать еды поможет, рассказал спецпредставитель президента, существенно снизить углеродный след, поскольку для производства продуктов будут использоваться растительные компоненты.

Напомним, в 2019 году израильская компания вместе с российской частной лабораторией 3D Bioprinting Solutions завершили успешные эксперименты на Международной космической станции: на российском биопринтере напечатали икусственную говядину. Себестоимость небольшого куска составила 50 долларов. Правда, его вкус "нуждается в совершенствовании", признавали в компании.

Также мы рассказывали, как в Китае на 3D-принтере напечатали 500-метровую стену, которая защитит город от наводнений.