Законопроект о коренных народах, который президент Зеленский в конце мая подал в Раду, снова начали активно обсуждать - не только в Украине, но и в России.

Этот документ вводит особые права для трех национальностей - крымских татар, караимов и крымчаков. Они, в отличие от тех же русских, смогут учиться на родном языке.

Тему активизировал российский президент Путина в своем интервью, посвященном Украине.

Он раскритиковал законопроект, обвиняя власти Украины в дискриминации русских и других народов, населяющих страну, которые привилегий "коренных" не удостоились. Также он сравнил идею Зеленского с практиками нацистской Германии.

На днях осудили законопроект и в российской Госдуме.

Но даже без этих заявлений закон о коренных народах и так достаточно скандален. Разбирались в заявлениях вокруг него и в сути документа.

В чем суть "коренных народов" по-украински?

Законопроект Владимира Зеленского, поданный в Раду 18 мая, дает развернутое определение, что такое коренной народ.

Им является "автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины".

Такая формулировка по сути означает, что русские в Украине не могут считаться коренным народом. Как и венгры, поляки, белорусы, греки, молдаване, евреи - и все другие, кто столетиями жил на территории Украины.

Исключением стали только крымские татары, караимы и крымчаки. Они вписаны в законопроект как единственные коренные народы Украины.

В случае принятия документа, им предоставляются широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права. Так, им можно создавать свои учреждения образования, обучаться на родном языке. В отличие от тех же - русских (второй по величине нации в Украине) - у которых такое право забрали.

"Коренные" могут создавать свои средства массовой информации. Им дается право получать финансирование своих представительских органов из госбюджета.

Законопроект дает гарантии правовой защиты представителей коренного народа - от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности.

Например, принудительной ассимиляции или интеграции в любой форме. Также для "коренных" прописана защита от расовой, этнической или религиозной ненависти.

Из этих формулировок следует, что остальные этнические меньшинства в Украине можно ассимилировать и они не обладают теми же правами относительно использования своего языка, как и "коренные" народы.

Что заявили в России

Еще 8 июня Госдума РФ официально осудила документ, который Зеленский подал в Раду.

Парламент России назвал законопроект "вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами".

"Росчерком пера права считать себя коренными народами на территории Украины лишаются миллионы русских (17,2 % населения, по данным последней переписи), сотни тысяч белорусов (0,57 %) и молдаван (0,54 %), входящих в тройку самых крупных национальных меньшинств на Украине.

К коренным народам, в случае принятия "неотложного закона", не вправе будут отнести себя ни венгры и русины Закарпатья, ни евреи, ни болгары в Одесской области, ни греки в Приазовье", - говорится на сайде Думы.

Российские депутаты обратились в ряд международных структур, включая ОБСЕ и ПАСЕ.

Им предложили осудить попытку Украины "разделить ее население на коренное и некоренное". Эта попытка, по мнению парламентариев, "может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства".

На следующий день тему последствий для Украины из-за этого законопроекта поднял и Путин.

"Это приведет к тому, что сотни тысяч, а может и миллионы, вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому. Это мощный, серьезный удар по русскому народу в целом. Это не может быть для нас безразличным", - заявил он интервью 9 июня.

Российский президент заявил, что русские - это коренной народ в Украине. Аргумента два. Первый - жители областей, которые вошли в состав России после Переяславской Рады, "считали себя русскими и православными".

Второй - Украину в современных границах создал Советский Союз, то есть также при прямом участии русского народа.

Деление народов на коренные и некоренные Путин сравнил с историческим антипримером - нацистами. "Это уже точно совершенно смахивает на теорию и практику нацистской Германии", – высказал свое мнение президент России.

"Как быть? Сам Зеленский еврей по национальности. Я не знаю, у него, может быть, там, кровь намешана. Что делать вот с этими людьми? Им что, сейчас будут мерить черепа циркулем, как в нацистской Германии? Так как там определяли настоящего и ненастоящего арийца, сейчас так будут определять настоящего и ненастоящего украинца?!" – сказал Путин.

Также президента России возмутил пункт законопроекта о том, что коренные народы не могут подвергаться дискриминации в Украине: "А не коренные, значит, могут? В том числе и русские. А также румыны, поляки, венгры".

При этом он считает, что Запад будет закрывать глаза на эти вопросы в Украине - поскольку Европу и США устраивает антироссийский вектор Киева.

"С Украиной строятся отношения таким образом, что она рассматривается как антипод России. [А потому] Украину предпочитают не трогать... И в том числе не замечать свастики, с которой ходят неонацисты по городам Украины", - заключил Путин.

Что ответили в Украине

На российскую критику сразу после постановления Госдумы начали отвечать в Украине. Представитель Зеленского по Крыму Антон Кориневич предложил "не оглядываться на реакцию оккупантов и идти вперед".

После заявлений Путина посыпалось больше реакций со стороны официальных лиц.

Вице-премьер Алексей Резников заявил, что в самой России есть такой закон.

"Был принят федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации", а в следующем году утвержден перечень народов, который сейчас включает 47 названий. То есть понятие коренного народа в российском законодательстве присутствует более 20 лет, но в этом списке нет ни только украинцев, белорусов, татар или якутов, но и самих русских", - возмутился Резников.

Отметим, что формулировка закона о "малочисленных" народах исключает появление там украинцев и уж тем более русских. То есть речь о небольших национальностях. Которых, к слову, в России 47, а не три, как в Украине (хотя и у нас их по факту гораздо больше).

При этом Резников умалчивает, что в России отдельные национальные республики имеют право на свои государственные языки помимо русского. Например, Татарстан.

Да и в Крыму государственным являются помимо русского также и украинский, и крымско-татарский языки.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в заочной полемике с Путиным зашел с другой стороны. Он заявил, что в Украине никто никого не притесняет. И добавил, что термин "коренные народы" взят из практики ООН.

"Термин "коренные народы" - устоявшийся в международном праве, в частности Декларации ООН о правах коренных народов. Предложенный президентом законопроект воплощает ведущие нормы международного права в национальном законодательстве", - сказал министр.

Что на самом деле говорится в декларации ООН?

Отметим, что в Декларации, которую упомянул Кулеба, вообще нет четкого определения, что такое "коренной народ". А в разъяснениях к документу на сайте ООН говорится, что это сделано намеренно.

"Декларация ООН о правах коренных народов не включает определения понятия "коренные народы". Согласно Декларации, основополагающим критерием является собственное осознание себя как коренного народа. В Декларации сказано, что коренные народы имеют право определять себя или свою этническую принадлежность в соответствии со своими обычаями и традициями", - говорятся в разъяснении ООН.

Итак, мы видим, что не государство должно решать, кто коренной, а кто нет, а сама общность. В Украине же собираются директивно назначить "привилегированные" народы.

Второе важное отличие декларации ООН от украинского законопроекта - там не говорится, что коренной народ не должен иметь своего национального государства за пределами страны пребывания.

Именно такая формулировка Зеленского исключает из перечня коренных народов русских или, к примеру, греков, которые по остальным критериям имеют право на такой статус.

Кстати, непонятно, как Россия, Греция или Беларусь должны защищать права своих собратьев на территории Украины. Получается, что законопроект подталкивает остальные меньшинства к эмиграции?

Очевидно, что прикладная цель законопроекта - закрепить языковую сегрегацию в Украине.

После принятия законов об украинизации и среднем образовании языковые права национальных меньшинств оказались резко сужены, а русских - практически обнулены. Это вызвало критику в Европе. Венецианская комиссия потребовала изменить эти законы или принять новый - о правах национальных меньшинств, где исправить ситуацию с языками обучения.

У Зеленского обещали такой закон принять. Однако по факту (видимо, чтоб отбиться от критики украинизации) предложили законопроект о "коренных народах". Который никак не отменяет дискриминацию крупнейших национальностей страны.