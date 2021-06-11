Американский ракетный эсминец "Лабун" выдвинулся в сторону Черного моря. Там он проведет операцию по обеспечению безопасности на море в регионе.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

"ВМС США регулярно работает с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Черном море", - сказано в сообщении.



Эскадренный миноносец "Лабун" типа "Арли Берк", введенный в эксплуатацию в 1995 году, имеет на вооружении две пусковые установки системы "Иджис", которые позволяют нести до 56 крылатых ракет "Томагавк", оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту размещается вертолет SH-60 "Си Хок". Экипаж насчитывает 337 человек.

Напомним, недавно в Балтийском море стартовали учения НАТО с участием десятков кораблей и самолетов. Они продлятся до 18 июня. В проходящих уже в 50-й раз учениях, участвуют 16 стран-членов НАТО, а также Швеция и Финляндия.

Также мы писали о том, что ВМС США просят выделить из бюджета Пентагона больше миллиарда долларов на новое оружие. Речь идет об оружии типа неядерных средств нанесения внезапного удара CPS (conventional prompt strike) и лазерных систем.