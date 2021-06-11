В пятницу, 11 июня, стартует саммит лидеров стран "Большой семерки" (G7): США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии. В нем в качестве гостей поучаствуют также Австралия, Индия, Южная Корея и ЮАР. Переговоры в графстве Корнуолл на юго-западе Англии (на курорте Карбас-Бей - Ред.) продлятся до 13 июня.

Об этом сообщает ВВС.

Этот саммит станет первой крупной международной очной встречей, в которой примет участие в качестве президента США Джо Байден.

Согласно повестке саммита, 11 июня лидеры обсудят восстановление экономики после пандемии коронавируса, 12 июня - геополитические вызовы, торговлю и развитие. В воскресенье лидеры, как предполагается, обсудят "безответственное и дестабилизирующее поведение России" и проблемы с Китаем.

Организует встречу британская сторона, поскольку она председательствует в этом году в "Большой семерке".

Как ожидается, большая часть встреч пройдет за закрытыми дверями, но будут и открытые для прессы мероприятия, в частности, совместная фотосъемка лидеров.

Кроме того, премьер Великобритании Борис Джонсон ранее сообщил, что страны G7 начнут разработку договора о готовности к пандемиям в будущем и пообещают распространить вакцины против коронавируса по всему миру до конца 2022 года.

Напомним, предыдущий саммит прошел в 2019 году во французском Биаррице. Темой встречи G7 была борьба с глобальным неравенством в мире и дискриминацией женщин. Тему выбрал французский президент Эммануэль Макрон, поскольку Франция выступила организатором саммита и председательствовала на нем.

Также мы рассказывали, что Евросоюз поддержит на саммите лидеров "Большой семерки" предложение президента США Джо Байдена о проведении независимого расследования происхождения коронавируса.