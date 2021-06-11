Строительство морской части первой нитки российского газопровода "Северный поток - 2" завершено. В пятницу, 11 июня, его начнут заполнять газом.

Об этом сообщает компания-оператор трубопровода Nord Stream 2.

По ее данным, днем ранее уложенные со стороны РФ и Германии морские секции газопровода были соединены между собой. С 11 июня начнутся пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом.

"На второй нитке ведутся работы по прокладке трубопровода на море. Вся деятельность осуществляется согласно соответствующим разрешениям", - добавили в компании.

"Северный поток - 2" мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Ранее мы рассказывали, что в Nord Stream 2 AG сообщили, чем займутся после окончания первой нитки "Северного потока - 2"

Также сообщали, президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что у США уже не было шансов остановить достройку "Северного потока-2", поэтому они и не ввели санкции.

Между тем президент США Джо Байден на встрече в Берлине с федеральным канцлером Ангелой Меркель готовится обсудить проблематику трубопровода "Северный поток - 2" и его последствий для Европы и Украины.