По состоянию на утро пятницы, 11 июня, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 1 603 человека.

Напомним, что вчера, 10 июня в стране было выявлено 1 785 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки упало на 182 человека.

Умерли за отчетные сутки 70 человек (с начала эпидемии 51 577 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 5 583 человека (с начала эпидемии - 2 120 780 пациентов - Ред.).

Среди новых зараженных 75 детей и 72 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Днепропетровской области (121 человек), Львовской области (113), Киевской области (105) и Запорожской области (97).

В Киеве выявили 217 новых случаев.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве разоблачили экс-заведующую сектора Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов, которая похитила особо опасные биообразцы вирусов азиатской чумы.

Также мы рассказывали, что Украина попросила Германию передать ей лишние вакцины от коронавируса.