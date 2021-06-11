Власти России и Беларуси объявили о планах масштабной военной подготовки. Так, начиная с июня и вплоть по сентябрь, военные части двух стран проведут три совместных учения. Причем, они будут проходить преимущественно на белорусской территории.

Об этом заявил командующий войсками Западного военного округа России (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев, как передает портал "Gazeta".

По его словам, особое внимание на маневрах будет уделено совместному решению задач подразделениями войск РХБ защиты, инженерных войск, материально-технического обеспечения и военной полиции.

"С началом летнего периода обучения мы приступили к основному этапу подготовки к совместному стратегическому учению "Запад-2021". До этого был проведен ряд штабных переговоров и командно-штабных тренировок с привлечением оперативных групп штабов различного уровня", - рассказал командующий ЗВО.

Напомним, что российско-белорусские стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории России и Беларуси.

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