Китайский марсоход "Чжужун" (названный так в честь древнего бога огня - Ред.) прислал на Землю очередные снимки с Красной планеты. На них виден сам ровер, а также посадочная платформа.

Снимки обнародовало Китайское национальное космическое управление, как передает государственное информационное агентство Синьхуа.

"Церемония обнародования снимков состоялась в Пекине. Это событие является свидетельством успешности первой китайской миссии по исследованию Марса с применением космического аппарата. На фото запечатлены панорама Марса, его рельеф в месте посадки, посадочный модуль с государственным флагом КНР, а также сам марсоход", - передает госагентство Китая.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ученые рассказали о невероятных рисках полета людей на Марс.

Полет на Марс займет от шести до девяти месяцев. Логистику усложняет то, что расстояние от Земли до Марса меняется в широком диапазоне - от 56 млн до 400 млн километров в зависимости от их эллиптических орбит.

В непредвиденных случаях при исследовании Луны "всегда есть перспектива спасения либо снабжения с Земли или с промежуточной космической станции", пояснила проблему Элис Горман, доцент Университета Флиндерса в Аделаиде, советник ассоциации космической промышленности Австралии . "Но на Марсе этого не будет", - добавила она.

Также мы рассказывали, что ученые NASA сделали очередное открытие на Марсе.