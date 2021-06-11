В Украине разоблачили экс-заведующую сектора Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов, которая похитила особо опасные биообразцы вирусов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"По данным следствия, бывшая сотрудница института, будучи ответственной за содержание производственных и контрольных штаммов вирусов, которые хранятся в Национальном центре, присвоила опасные штаммы вирусов. Она вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса особо опасного заболевания - болезни Ньюкасла.

Чтобы скрыть преступление, заведующая сектором нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, которая предусматривает получение средней пробы для заражения эмбрионов. То есть она умышленно уменьшала количество исходных образцов для получения нового пассажа - заражение чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса, не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть нового материала присваивала.

Эти штаммы вируса подозреваемая незаконно хранила в холодильнике с целью дальнейшего сбыта , где они были обнаружены при обыске.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", - рассказали в пресс-службе Офиса генпрокурора

Справка "Страны"

Болезнь Ньюкасла (Pseudopestis avium), псевдочума птиц, или азиатская чума птиц - вирусное заболевание птиц - главным образом, куриных - характеризующееся пневмонией, энцефалитом и множественными точечными геморрагическими поражениями внутренних органов. Возбудителем является РНК-содержащий вирус (NDV) из семейства Paramyxoviridae. Впервые болезнь диагностировали на острове Ява в 1926 году.

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