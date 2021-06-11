Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин дал прогноз, по которому следующая, четвертая по счету, волна коронавируса в Украине будет осенью. Пока же все области страны находятся в зеленой зоне.

Об этом чиновник сказал в эфире передачи "Завтрак с 1+1" 10 июня.

"Скорее всего, мы столкнемся с очередной волной COVІD-19, которая будет осенью. Это обычная практика, поскольку мы понимаем, что ОРВИ преимущественно появляются в конце осени - в начале зимы. Однако мы надеемся на то, что эта волна будет минимальной", - сказал Кузин.

Он не думает, что новая волна заражений будет такой же, как прошлой осенью, поскольку многие люди переболели COVІD-19, а часть уже вакцинировались.

"И по крайней мере те, которые вакцинированы, за счет защитного действия вакцины не будут подлежать госпитализации, или заболевание будет протекать в более легкой форме", - полагает Кузин.

Между тем, как стало известно "Стране", во многих больницах стали хуже платить: снимают ковидные надбавки, не начисляют деньги, которые прописаны в коллективных договорах, задерживают зарплаты. Это может привести к массовым увольнениям медиков, из-за чего в новую волну коронавируса осенью система здравоохранения не справится с нагрузкой.

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