Произошедшее 10 июня 2021 затмение Солнца, впервые за 50 лет можно было наблюдать в России. Как это выглядело с орбиты, показали в российском космическом агентстве "Роскосмосе".

Из космоса процесс сняли российские спутники "Метеор М" и "Арктика М". Об этом сообщает издание "360".

Началось затмение в Северной Америке, а закончилось на Дальнем Востоке. Пик пришелся на 13:40 по московскому времени. Эта фаза лучше всего была видна в Онтарио, Гренландии и на Северном полюсе.

В прямом эфире показывал затмение Московский планетарий. Трансляцию запустили в 13:00, она длилась около полутора часов.

Желающих понаблюдать за явлением заранее предупреждали о необходимости защиты для глаз. Без нее можно получить ожог сетчатки. Самый простой вариант - надеть солнцезащитные очки, причем хорошего качества и с защитой не менее 400 единиц. Можно использовать и специальные очковые стекла.

Сегодня произошло кольцеобразное #затмение Солнца



Оно впервые за полвека было доступно для наблюдений из России, лучше всего его было видно из Якутии и Чукотки. Российские спутники #МетеорМ и #АрктикаМ смогли запечатлеть это астрономическое явление с орбиты pic.twitter.com/AOsh4bOT1C — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 10, 2021

Мы разбирались, как СССР опередил США, отправив первым человека в космос, и куда дальше полетят земляне.

Напомним, что в "Роскосмосе" обещают построить свою орбитальную станцию к 2030 году. Ее хотят обслуживать с помощью роботов.