В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали фото в дикой природе зоны отчуждения ЧАЭС лося.

Снимки животного появились в Фейсбуке организации.

В заповеднике сообщили, что лось является близким родственником оленя и самым крупным представителем семейства оленевых.

В холке лоси достигают 2,3 метров, превышая даже самых высоких баскетболистов. А длина тела этого мощного зверя составляет до трех метров.

Часто лося называют сохатым из-за рогов, своей формой напоминающих старинное пахотное орудие - соху.

В заповеднике эти большие рогатые красавцы чувствуют себя вполне комфортно и безопасно. Кроме Украины в Европе встречается в Польше, Прибалтике, Чехии, Венгрии, Беларуси, в Скандинавии и в европейской части России.

Ранее "Страна" показывала фотографии жеребят лошадей Пржевальского на окраине Чернобыля. Все попавшие в кадр малыши появились на свет в этом году.

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