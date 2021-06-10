Израильская министр туризма Орит Фаркаш-Коэн 10 июня заявила, что с 1 июля страна откроется для индивидуального туризма.

Об этом сообщает сайт NEWSru.co.il.

По словам министра, такое решение было согласовано с министерствами здравоохранения и внутренних дел. Со следующего месяца въезд в страну позволят тем иностранным туристам, кто прошел полный курс вакцинации против коронавируса или переболел COVID-19.

Глава МВД Арье Дери добавил, что его ведомство даст зеленый свет на въезд по облегченной процедуре иностранным туристам из стран с низким уровнем заболеваемости. Список стран будет еженедельно обновляться минздравом.

В министерстве туризма, МВД и минздраве говорят о том, что новые правила въезда будут обнародованы позже.

С 23 мая в Израиль начали впускать организованные группы иностранных туристов.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Франции разрешили въезд туристам в страну с 9 июня.

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