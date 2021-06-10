В Киеве врача-акушер-гинеколога одной из частных клиник намерены судить из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Сотрудники Киевской городской прокуратурой направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению врача-акушер-гинеколога частной клиники в ненадлежащем выполнены профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия для пациента.

Так, в августе 2019 года, в частную клинику была госпитализирована женщина, которая находилась на 41 неделе беременности.

В ходе досудебного расследования установлено, что во время проведения операции врачом-акушер-гинекологом нарушена техника операции "Кесарево сечение" и допущен дефект, что привело к послеоперационным осложнениям и как следствие - удалению матки.

Действия врача-акушер-гинеколога квалифицированы по ч. 1 ст. 140 УК Украины, то есть ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжелые последствия для пациента в виде потери органа и как следствие потери репродуктивной способности.

Обвинительный акт в отношении обвиняемой направлен в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 2 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Досудебное расследование осуществлялось сотрудниками Следственного управления ГУНП в г. Киеве.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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