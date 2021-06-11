Элита привита. Медицина не нужна?

В отечественной медицине снова назревает катастрофа. Стоило коронавирусной эпидемии ослабнуть, как из регионов начали поступать сообщения о том, что врачам стали сокращать зарплаты, в ряде мест – сокращать медперсонал, а в некоторых регионах – даже сокращать ковидные отделения.

Если исходить из сегодняшнего уровня заболеваемости, то катастрофы в этом нет. Но все мы прекрасно понимаем, что в расслабленном состоянии страна сможет прожить еще максимум три месяца – а с начала осени неизбежна новая волна коронавируса.

Неизбежна, прежде всего, потому, что уровень вакцинации населения по-прежнему крайне низок, и к сентябрю в стране не будет большинства привитых, которое позволило бы создать коллективный иммунитет. Причем его не будет даже согласно планам, озвученным властью, – они ведь говорят лишь о пяти миллионах "дважды уколотых" до 1 сентября. Хотя очевидно, что эти планы нереалистичны.

И в такой ситуации оказывается, что поддерживать здравоохранение хотя бы на том уровне, на котором оно существовало в течение последнего года, государство не может. Правительство находит деньги на собственную пропаганду и на борьбу с чужой, объявляются миллиардные программы по высадке деревьев, – а медицину вновь опускают на тот уровень, куда она обвалилась к весне 2020 года благодаря реформам Супрун.

Увольняя сегодня врачей и сокращая ковидные отделения, руководство Минздрава отлично понимает, что осенью вернуть ни то, ни другое уже будет невозможно. И тем не менее, оно идет на эти шаги, которые означают, что через 3-4 месяца здравоохранение не справится даже с тем уровнем эпидемии, с которым оно справлялось пару месяцев назад.

Но это, похоже, уже проблемой не считается. Год назад власть бросилась восстанавливать медицину, потому что эпидемия касалась всех. А сейчас можно не сомневаться, что и министры, и депутаты уже привились по два раза – причем наверняка "Пфайзером" или "Модерной". А что будет с десятками миллионов обычных людей – Минздрав не интересует.

Украина против УЕФА: кто устроил скандал с футболками сборной

Главный скандал дня вчера развернулся вокруг УЕФА. Тысячи разъяренных украинских пользователей интернета вчера набросились на соцсети Европейского футбольного союза из-за того, что он потребовал убрать с футболок сборной Украины надпись "Героям слава".

За что УЕФА едва ли не официально обвинили в "продвижении российских нарративов".

Между тем, очевидно, что Украинская ассоциация футбола просто подставила европейскую, когда утвердила нынешний дизайн формы для сборной на чемпионат Европы, который начинается сегодня.

Во всех национальных ассоциациях прекрасно знают, что ФИФА и УЕФА регулярно выступают против политизации футбола, вне зависимости от того, от какой страны она исходит. Зная об этом, УАФ облепила всю форму наших футболистов таким количеством политических символов, что уже перестало быть понятным, куда отправляют сборную – на чемпионат Европы или на митинг.

Все мы прекрасно понимаем, что даже контур государственной границы – это политический символ. Но тут хотя бы придраться сложно. А вот насчет лозунга "Слава Украине – героям слава" даже придираться не нужно: его политическая подоплека очевидна – и размещать такой "слоган" на футболках изначально означало потенциальную возможность конфликта с УЕФА.

Что еще хуже – размещением этого лозунга УАФ создала потенциальный конфликт среди украинских болельщиков. Ведь известно, что далеко не все граждане Украины разделяют бандеровскую идеологию, символом которой являются эти четыре слова.

Поэтому для самой украинской сборной будет лучше, если УЕФА таки заставит наших чиновников "деполитизировать" ее футболки. В этом случае не придется опасаться, что часть наших болельщиков будет болеть против нее.

МИД против Путина: спор о коренных народах

Не менее резонансной темой вчера стало интервью российского президента Владимира Путина, которое он дал телеканалу "Россия 24". Настолько резонансной, что на него даже ответил украинский МИД – правда, лишь на одну его часть, посвященному проекту закона о коренных народах, который сейчас находится в Верховной Раде.

Путин подверг критике определение "коренных народов", предлагающееся в законопроекте, заявив, что оно направлено на дискриминацию русских, евреев и ряда других национальностей. МИД ответил, что предложенная трактовка полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и нормам украинской Конституции.

Между тем Дмитрий Кулеба соврал по всем пунктам. Дело в том, что в ооновской декларации вообще не прописаны критерии, по которым коренные народы можно отличать от некоренных. Что касается формулировки, которая используется ООН, то суть ее сводится к мысли, что коренной народ – это "нынешние потомки народов, которые проживали на нынешней территории всей или части какой-либо страны в момент, когда на нее прибыли из других частей мира лица другой культуры и этнического происхождения". При этом в ооновском определении нет ключевой фразы, которая присутствует в украинском законопроекте – насчет того, что коренной народ не имеет своего национального государства за пределами Украины. А именно эта формулировка и исключает из перечня коренных народов русских или греков, которые по остальным критериям имеют право на такой статус.

Что касается Конституции, то в ней вообще ничего не говорится о коренных народах. Но косвенно в статье 10, посвященной языкам, упоминаются два народа, которые можно считать коренными: украинцы и русские.

А ведь весь сыр-бор с "коренными народами" идет именно из-за языкового вопроса. На самом деле, было бы совершенно неважно, коренной тот или иной народ или нет, если бы в Украине не действовали два закона, которые дискриминируют некоренные народы – закон о госязыке и закон об образовании. И можно согласиться на любую трактовку понятия "коренной народ", если эту дискриминацию из законов уберут.

Разрешат ли русский в Украине хотя бы иностранцам?

Однако от нынешнего парламента ожидать демократизации языкового законодательства не приходится. Вчера, правда, спикер парламента Дмитрий Разумков во время визита во Львов коснулся этого вопроса, заявив, что Украине нужен закон, позволяющий вузам обучать студентов на иностранных языках. Но при этом он уточнил: речь идет лишь об иностранных студентах.

Этот законопроект был внесен в парламент еще в прошлом году, но попытка вынести его на рассмотрение провалилась – Рада не дала 226 голосов за это. Теперь Разумков хочет вернуться к вопросу, мотивируя свою инициативу тем, что вузам нужна такая возможность для заработка на иностранных студентах.

Однако даже подобная скромная инициатива воспринимается в штыки. Причем противники открыто говорят: если хотите учить иностранцев на иностранном, то учите на английском или на других языках ЕС. Но на русском – ни в коем случае. Потому что так начнется русификация высшего образования в Украине.

А ведь речь идет только об иностранных гражданах. Можно представить, какая волна поднялась бы, если бы кто-то из политиков предложил дать русскоязычным гражданам вполне логичную возможность учиться на родном языке (который, кстати, согласно 10 статье Конституции, не является иностранным и имеет гарантии свободного развития, использования и защиты государством).

Но самое удивительное в том, что люди, запрещающие русский язык в любых общественных проявлениях, одновременно с этим утверждают, что никакой дискриминации по национальному и языковому признакам в Украине нет.

Санкции ЕС против Белоруссии: подарок для Москвы?

Европарламент хочет устроить для Белоруссии тяжелые времена. Вчера его депутаты проголосовали за резолюцию, в которой призывают Еврокомиссию ввести четвертый пакет санкций против наших соседей. И в нем уже содержатся запреты, которые станут серьезной проблемой для белорусской экономики.

Прежде всего, речь идет о санкциях против компаний, торгующих сырой нефтью и нефтяными продуктами, а также против белорусской калийной, сталелитейной и деревообрабатывающей промышленности. Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос о временном исключении Беларуси из системы SWIFT.

Неизвестно, насколько серьезно просчитаны эти инициативы. Очевидно, что они однозначно снизят уровень жизни белорусов. Однако точно так же очевидно, что в наибольшем выигрыше от введения четвертого пакета санкций ЕС окажется Россия.

Если Еврокомиссия утвердит предложения Европарламента, то Белоруссия фактически будет сведена к тому статусу, который на данный момент имеют Абхазия, Южная Осетия и "республики" Донбасса. Речь, конечно, идет не о посольствах, а об экономике. Ведь очевидно, что все эти непризнанные территории ведут внешнеэкономическую деятельность (включая финансовые расчеты), но только через Россию.

Теперь то же предлагают сделать Белоруссии. Она, как и сейчас, будет продавать свой калий и свои нефтепродукты, но уже под российской маркой. И она будет получать расчеты за свою продукцию, но при этом заплатив проценты российским банкам. И в ЕС будут делать вид, что санкции работают, потому что бизнес есть бизнес.

А вот если украинская власть присоединится к четвертому пакету евросанкций, для нее это станет большой проблемой. Потому что покупать российский бензин вместо белорусского с точки зрения нынешней политики Киева – еще больший грех. А обойтись без него не получится: других равноценных источников бензина для Украины просто нет.