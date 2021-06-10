В США рассчитывают, что посол Салливан вернется в Россию в ближайшие недели
В США рассчитывают на то, что посол страны в России Джон Салливан, отозванный в Вашингтон на консультации, вернется в Москву в ближайшие недели.
Об этом заявил 10 июная на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Государственного департамента Нед Прайс. Брифинг транслировался в Ютуб внешнеполитического ведомства.
"У нас есть все ожидания того, что он вернется в Москву в предстоящие недели", - сказал о Салливане представитель Госдепа.
По его словам, "посол Салливан был глубоко вовлечен в подготовку предстоящей встречи" президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая пройдет в Женеве 16 июня.
"Он активно взаимодействовал с должностными лицами Белого дома высокого ранга, он активно взаимодействовал с сотрудниками Госдепартамента США высокого ранга", - сказал Прайс.
Как писала "Страна", кандидатура Джона Салливана на должность посла в России была одобрена в ноябре прошлого года.
В середине апреля в ответ на санкции США против РФ помощник главы Кремля Юрий Ушаков, отвечающий за внешнеполитическую проблематику, порекомендовал американскому послу поехать в Вашингтон для консультаций.
22 апреля Салливан улетел в Вашингтон.