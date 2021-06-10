В США рассчитывают на то, что посол страны в России Джон Салливан, отозванный в Вашингтон на консультации, вернется в Москву в ближайшие недели.

Об этом заявил 10 июная на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Государственного департамента Нед Прайс. Брифинг транслировался в Ютуб внешнеполитического ведомства.

"У нас есть все ожидания того, что он вернется в Москву в предстоящие недели", - сказал о Салливане представитель Госдепа.

По его словам, "посол Салливан был глубоко вовлечен в подготовку предстоящей встречи" президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая пройдет в Женеве 16 июня.

"Он активно взаимодействовал с должностными лицами Белого дома высокого ранга, он активно взаимодействовал с сотрудниками Госдепартамента США высокого ранга", - сказал Прайс.

Как писала "Страна", кандидатура Джона Салливана на должность посла в России была одобрена в ноябре прошлого года.

В середине апреля в ответ на санкции США против РФ помощник главы Кремля Юрий Ушаков, отвечающий за внешнеполитическую проблематику, порекомендовал американскому послу поехать в Вашингтон для консультаций.

22 апреля Салливан улетел в Вашингтон.