Украинцы, которых прививали двумя дозами вакцины от COVID-19, уже могут получить международное свидетельство о вакцинации.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Международное свидетельство о вакцинации это украинский документ, который используется для зарубежных путешествий и соответствует международным медико-санитарным нормам. Он свидетельствует о том, что человек полностью вакцинирован против COVID-19. Его можно получить только в бумажной форме семейного врача в любом медицинском заведении, подключенном к электронной системе здравоохранения.

Что такое "ковидный сертификат"?

Это аналог цифрового COVID-сертификата ЕС, который свидетельствует о вакцинации, отрицательные результаты ПЦР-тестов или о выздоровлении после COVID-19. Этот документ планируют запустить в июле. Его можно будет получить как в цифровой, так и в бумажной форме.

Подробнее рассказывает Мария Карчевич, гендиректор Директората по развитию цифровых трансформаций в здравоохранении Минздрава Украины.

Видео: facebook.com/moz.ukr

Мы разбирались, как в ЕС работают ковид-пропуска и когда их введут в Украине.

Ранее министр здравоохранения Степанов говорил, что в Украине до 1 июля планируют запустить ковид-сертификаты.

Осенью 2020 года пресс-служба посольства США запретила Украине закупать российскую вакцину "Спутник V". Незадолго до того в России заявил, что может предоставить Украине вакцину от коронавируса.

Напомним, что по данным Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета (США), число умерших от последствий коронавируса COVID-19 в Украине втрое превышает официальные данные и превышает 138 500 человек.