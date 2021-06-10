Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал "Стране" требование УЕФА убрать с футболок национальной сборной Украины надпись "Героям слава!".

"Давайте откровенно. Вся эта история из-за формы нашей команды на Евро-2020 была раздута исключительно на пропагандистской основе, направленной против Украины. Но парадокс в том, что РФ как автор "претензии" в итоге высекла сама себя. Итоговое решение УЕФА более чем красноречиво - карта Украины с Крымом абсолютно законна", - сказал Подоляк.

По его словам, таким образом, принадлежность Крыма остается безусловной.

"Супер. Точно хотели получить этот результат "креативные" авторы наезда? При желании, кстати, можно политизировать что угодно сегодня - главное, денег и давления побольше обеспечить. Тем более запросто можно политизировать элементы отображения национального духа в контексте спортивных мероприятий. Именно это россияне и сделали. Но при этом важно отметить, что с нашей стороны регламент УЕФА не нарушался. Не существует и ни одного решения, которое закрепляло бы невозможность использования сочетания слов "Слава Украине!" и "Героям слава!". Это чётко отображено в официальной переписке между УЕФА и УАФ", - заявил Подоляк.

Он сообщил, что ещё в декабре 2020 года этот образец футболки был утверждён после подачи в УЕФА.

"Если утверждение произошло и если не было никаких замечаний, то звучащие через полгода претензии уже сами по себе выглядят очень сомнительно. Впрочем, авторы этой пропагандистской игры вокруг футбольного турнира, ещё раз подчеркну, уже проиграли. Чего они добились? Украина только выиграла. От привлечения внимания всего футбольного сообщества к принадлежности Крыма Украине. А также и к продолжающейся агрессии России против Украины. Это, кстати, называется "эффектом Стрейзанд", и российские пропагандисты попали в него по полной", - считает Подоляк.

Он заключил, что в любом случае политизация спортивных событий недопустима.

"Форма украинской команды отображает принятые в нашей стране ценности, не относящиеся к чему-либо такому, что противоречит духу спортивных соревнований. Надеемся, что турнир пройдёт без дополнительных пропагандистских всплесков и футбол будет действительно красивым", - резюмировал Подоляк.

Ранее "Страна" подробно разбирала, почему сборную Украины на Евро-2020 заставили поменять спортивную форму.

Мы также сообщали, что после этого Владимир Вятрович призвал футболистов вытатуировать лозунг националистов.