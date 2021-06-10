В четверг, 10 июня, по всему миру прошло полное солнечное затмение. Максимальная его фаза прошла в 13:41 по Киеву. Затмение было видно практически по всей территории Украины, кроме отдельных южных районов.

В этот же день в Канаде, Гренландии и Якутии наблюдали кольцеобразное затмение - когда Солнце почти полностью закрывается Луной, и была видна только яркая кромка, передают Украинские новости.

Пользователи соцсетей по всему миру фотографировали необычное явление.

Солнечное затмение 10 июня - кольцеобразное солнечное затмение 147 сароса. Это затмение является повторением через сарос кольцеобразного солнечного затмения 31 мая 2003 года, полоса которого проходила по Шотландии, Исландии и Гренландии, а частные фазы были видны во многих странах Европы и Азии.

Также оно уникально тем, что его увидели на Северном полюсе, это единственное кольцеобразное затмение, проходящее через данную точку в ХХІ веке.

Фото: news.vtomske.ru

Фото: ru.wikipedia.org

Фото: twitter.com

Как сообщала "Страна", в день солнечного затмения в Украине ожидается град и грозы. ГСЧС объявила штормовое предупреждение.

Ранее мы сообщали, украинцы увидят необычное Солнечное затмение, которое превратится в "огненное кольцо".