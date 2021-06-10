Президент США Джо Байден, прилетевший 9 июня в Великобританию, в четверг встретился с премьер-министром страны Борисом Джонсоном в Корнуолле, где состоится саммит G7. В преддверии саммита лидеры стран обсудили несколько внешнеполитических вопросов.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Джонсон поприветствовал Байдена во время его первого зарубежного визита в качестве президента. После чего стороны подняли тему важности отношений между Великобританией и США для защиты народов, повышения благосостояния в обеих странах и продвижения их ценностей во всем мире.

Они охватили ряд внешнеполитических вопросов, включая ситуацию в Афганистане, Китае, Иране и России.

Оба согласились с тем, что партнерство между Великобританией и США сейчас более важно, чем когда-либо, поскольку приходится решать общие проблемы - такие как изменение климата и восстановление после пандемии коронавируса.

Они решили расширять торговые отношения между странами, продвигаясь к будущему соглашению о свободной торговле между Великобританией и США, - сделке, которая создаст рабочие места и откроет новые возможности для обеих государств.

Премьер-министр выразил надежду, что Байден примет участие в Конференции ООН по изменению климата (COP26), которая пройдет в Великобритании в конце этого года.

После встречи Джонсон сказал, что переговоры с Байденом были "отличными" и длились долго. Он сравнил их с глотком свежего воздуха.

"Переговоры прошли отлично. Они продолжались долго. Мы охватили огромный круг вопросов, и замечательно было слушать администрацию Байдена и самого Джо Байдена, потому что они так много хотят сделать вместе с нами - от вопросов в сфере безопасности и НАТО до изменения климата, и это фантастика. Это глоток свежего воздуха", - сказал Джонсон.

Ранее "Страна" приводила фразу Джилл Байден о готовности ее мужа к общению с Владимиром Путиным. Первая леди сказала, что Байден "чересчур готов".

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