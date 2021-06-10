Вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech, которой с понедельника, 14 июня, начнут прививать от Covid-19, украинских госслужащих, использует новейшую технологию. В частности, в ее составе имеются молекулы мРНК, которые инструктируют организм человека, как создать специфический белок коронавируса SARS-CoV-2, чтобы научить его бороться с настоящим вирусом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве Украины.

"Молекула мРНК очень хрупкая, поэтому вакцина требует сверхнизких температур хранения и транспортировки - от -60 до -80 ° C", - говорится в сообщении.

В связи с этим вместе с международными партнерами Украина выбрала компании, способные перевозить вакцины при необходимой им температуре. Также украинская сторона обеспечила необходимое охлаждающее оборудования и провела обучение медицинского персонала, как обращаться с вакциной Comirnaty / Pfizer-BioNTech, заверяют в Минздраве.

Кроме торо опубликовано видео, на котором можно посмотреть, как хранят и перевозят вакцину.

Ранее "Страна" писала о том, что на курортах Херсонской области откроют пункты вакцинации от Covid-19 для всех желающих.

Также мы сообщали, что на этих выходных центры вакцинации заработают уже в 14 регионах Украины.