В Екатеринбурге начали искать девушку и парня, которые подожгли тополиный пух, в результате чего сгорело авто и чуть не сгорела находящаяся ранее постройка.

Всё началось с того, что во дворе девушка подожгла скопившийся на асфальте тополиный пух. Ее спутник наблюдает за происходящим, а затем уводит ее с места происшествия, когда пламя перекидывается на припаркованную машину. Об этом сообщает RG.RU.

Транспортное средство сгорело полностью. Также загоревшееся строение пожарные смогли отстоять.

"Сотрудники отдела полиции №11 устанавливают личности молодых людей, причастных к возгоранию", - сообщили агентству РИА Новости в пресс-группе городского управления МВД. Всех местных жителей, которые могли видеть инцидент или владеют информацией о поджигателях, просят обращаться в правоохранительные органы.

В МЧС сообщили ранее, что только за понедельник было зафиксировано 244 возгорания пуха, травы и мусора. В частности, почти четыре часа потребовалось пожарным, чтобы потушить огонь в Центральном парке культуры и отдыха: пришлось эвакуировать посетителей, задействовать пять машин. На оперативном совещании председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова распорядилась регулярно смачивать скопления пуха и затем убирать их вакуумной техникой.

Видео: youtube.com/ТСН

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