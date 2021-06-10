В сети интернет появилось первое видео генеральной репетиции спектакля МХАТа имени Горького "Чудесный грузин" о молодом Иосифе Сталине, в котором дебютировала в качестве театральной актрисы Ольга Бузова. Премьерные показы действа состоятся 11 и 12 июня.

Фрагмент постановки, вероятно, снятый на телефон из зрительного зала, опубликовал Ютуб-канал "Life Новости" 10 июня.

В спектакле певица играет артистку кабаре Беллу Шанталь, которая переквалифицируется в хитрую шпионку и спасает Сталина. Судя по всему, в обнародованном фрагменте спектакля она как раз исполняет на сцене кабаре любовный романс с типичными для жанра оборотами об "огне желанья" и "лобзанья".

Комментарии к ролику в основном язвительные и негативные. "У меня собака лучше воет", "Позорище, до чего катимся", "Она ведь реально думает, что она петь умеет", "Конь в Сенате, Бузова во МХАТе", "Мы с подругой после ста грамм в сто раз лучше", "Вообще голоса нет. Как она гастролирует по концертам?" - недоумевают и возмущаются люди.

Как писала "Страна", о том, что она блеснет на сцене МХАТа, Бузова сообщила в своем Инстаграме 6 июня.

Позже стало известно, что за участие в нескольких репетициях и двух спектаклях ей заплатят почти полмиллиона рублей (около 187 тысяч гривен).