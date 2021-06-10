Горячая ванна, вероятно, является не менее полезной для здоровья, чем бег трусцой. В будущем принимать ванны пациентам могут прописывать врачи.

Об этом заявил кандидат наук британского Университета Ковентри Чарльз Джеймс Стюард, передает The Sun.

Как и во время бега трусцой, ванна повышает температуру тела и частоту сердечных сокращений. Предполагается, что все это может положительно сказаться на здоровье и даже облегчить течение некоторых болезней.

"Многие люди не хотят выполнять физические упражнения из-за недостатка времени и мотивации. А для тех, кто уже в возрасте или страдает хроническими заболеваниями, упражнения также могут вызывать боль, что по очевидным причинам ограничивает их дальнейшее развитие. Поэтому нужно найти альтернативные стратегии улучшения здоровья, которым люди будут следовать", - подчеркнул Стюард.

В поисках решения он проанализировал схожесть влияния на организм теплой ванны и бега, и, по его словам, "доказательства пока многообещающие". Согласно выводам Стюарда, регулярное посещение сауны или купание в гидромассажной ванне действительно может принести пользу для здоровья аналогичную аэробным упражнениям с низкой и умеренной интенсивностью, таким как ходьба, бег трусцой и езда на велосипеде.

Упражнения и тепловая терапия способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы за счет сопоставимого улучшения физической формы, здоровья кровеносных сосудов, артериального давления и уровня глюкозы. Однако, подчеркивает ученый, нужно помнить, что ванна никак не влияет на потерю веса.

Согласно результатам исследования, у финских мужчин среднего возраста, принимавших сауну до семи раз в неделю, сердечно-сосудистые заболевания снизились на 50%. У них также снизился риск деменции.

"Прежде чем вы подумаете об отмене членства в тренажерном зале и вложении сбережений в джакузи, знайте, что обычные сауны или бани не могут воспроизвести все преимущества тренировок для здоровья, такие как потеря жира и увеличение мышечной массы", - подчеркнул Стюард.

Ранее ученые Йельского университета сообщили, что простой тест с ладонью и большим пальцем может помочь предупредить о риске скрытой аневризмы аорты, от которой ежегодно умирают тысячи человек. Тест очень прост: поднимая одну руку и держа ладонь ровной, пациент сгибает большой палец, насколько это возможно, поперек ладони. Если большой палец выходит за дальний край плоской ладони, у пациента может быть скрытая аневризма.

Авторы исследования настаивают на включении этого теста в стандартные медицинские осмотры пациентов, особенно тех, у кого в семейном анамнезе есть аневризма аорты.

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