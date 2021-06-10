На требование Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) убрать с новой формы сборной Украины по футболу политическую надпись "Героям слава!" отреагировал бывший глава Института нацпамяти, а ныне народный депутат Владимир Вятрович. Он предложил спортсменам увековечить лозунг националистов ОУН на телах в виде татуировки.

Об этом Вятрович написал в своем Фейсбук-аккаунте 10 июня.

"Предложение сборной: если запретят футболки с "Героям слава!", выйти на поле в такой форме", - гласит пост нардепа. Причем к нему прикреплена фотография советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка, на спине которого красуется огромная татуировка с трезубцем, мордой волка и надписью по-английски "Слава Украине! Героям слава!".

В постскриптуме Вятрович спросил у Шкиряка, не против ли он такой идеи.

"Категорически за!" - ответил в комментариях советник Арсена Авакова.

Напомним, новая форма к Евро-2020 была презентована главой Украинской ассоциации футбола 6 июня.

Многих возмутил националистический лозунг на ней, который давно стал в Украине официальным. Россия направила по этому поводу запрос в УЕФА. А союз в ответ потребовал убрать вторую часть лозунга с одежды до 13 июня - даты первого выступления сборной Украины на Евро-2020.