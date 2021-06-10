Тестирование на ВИЧ можно пройти, обратившись к семейному врачу. Фото: pixabay.com

1436 новых случаев ВИЧ-инфекции официально зарегистрировано в Украине в мае 2021 года. У 388 пациентов диагностирован СПИД. От этого недуга умер 141 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве. 

Указаны основные пути инфицирования ВИЧ в Украине в мае 2021:

  • гетеросексуальный - 891
  • гомосексуальный - 39
  • парентерально - 505
  • вертикальный - 125 
  • неизвестен - 1


Медики напоминают, что ВИЧ-инфекция может некоторое время никак на себя не обнаруживать. Лишь со временем, когда вирус все больше будет ослаблять иммунную систему, могут проявляться симптомы:

  • увеличенные лимфоузлы
  • потеря веса
  • повышенная температура
  • кашель, расстройства ЖКТ

Без лечения в инфицированных могут развиться более серьезные болезни. Поэтому трудно переоценить значение своевременных обследований.

Где пройти тестирование на ВИЧ:

  • у семейного врача, терапевта или педиатра
  • в кабинетах "Доверие"
  • кабинете инфекционных заболеваний по месту жительства
  • в центрах СПИД
  • в представительствах общественных организаций, занимающихся борьбой с ВИЧ/СПИД
  • в мобильных амбулаториях

Для тестирования проводится забор крови или можно самостоятельно приобрести быстрый оральный тест на ВИЧ.

Что делать, если у вас обнаружили ВИЧ

Обратиться к врачу, дополнительно сдать ПЦР-тест на ВИЧ, и в случае положительного результата встать на учет и начать лечение. Лечение ВИЧ-инфекции происходит благодаря антиретровирусной терапии.

Медики обнадеживают, что ВИЧ - не приговор, а просто новый сценарий. Постоянный прием антиретровирусной терапии позволяет миллионам людей во всем мире иметь полноценную жизнь.

Ранее "Страна" писала о том, что в МОЗ сообщили, сколько украинцев заразились ВИЧ и заболели СПИД в апреле 2021 года.

Также мы сообщали, что медики в России разрабатывают два разных лекарства от ВИЧ и СПИД.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться