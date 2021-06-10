В МОЗ сообщили, сколько украинцев заразились ВИЧ и умерли от СПИД в мае
1436 новых случаев ВИЧ-инфекции официально зарегистрировано в Украине в мае 2021 года. У 388 пациентов диагностирован СПИД. От этого недуга умер 141 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве.
Указаны основные пути инфицирования ВИЧ в Украине в мае 2021:
- гетеросексуальный - 891
- гомосексуальный - 39
- парентерально - 505
- вертикальный - 125
- неизвестен - 1
Медики напоминают, что ВИЧ-инфекция может некоторое время никак на себя не обнаруживать. Лишь со временем, когда вирус все больше будет ослаблять иммунную систему, могут проявляться симптомы:
- увеличенные лимфоузлы
- потеря веса
- повышенная температура
- кашель, расстройства ЖКТ
Без лечения в инфицированных могут развиться более серьезные болезни. Поэтому трудно переоценить значение своевременных обследований.
Где пройти тестирование на ВИЧ:
- у семейного врача, терапевта или педиатра
- в кабинетах "Доверие"
- кабинете инфекционных заболеваний по месту жительства
- в центрах СПИД
- в представительствах общественных организаций, занимающихся борьбой с ВИЧ/СПИД
- в мобильных амбулаториях
Для тестирования проводится забор крови или можно самостоятельно приобрести быстрый оральный тест на ВИЧ.
Что делать, если у вас обнаружили ВИЧ
Обратиться к врачу, дополнительно сдать ПЦР-тест на ВИЧ, и в случае положительного результата встать на учет и начать лечение. Лечение ВИЧ-инфекции происходит благодаря антиретровирусной терапии.
Медики обнадеживают, что ВИЧ - не приговор, а просто новый сценарий. Постоянный прием антиретровирусной терапии позволяет миллионам людей во всем мире иметь полноценную жизнь.
Ранее "Страна" писала о том, что в МОЗ сообщили, сколько украинцев заразились ВИЧ и заболели СПИД в апреле 2021 года.
Также мы сообщали, что медики в России разрабатывают два разных лекарства от ВИЧ и СПИД.