1436 новых случаев ВИЧ-инфекции официально зарегистрировано в Украине в мае 2021 года. У 388 пациентов диагностирован СПИД. От этого недуга умер 141 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве.

Указаны основные пути инфицирования ВИЧ в Украине в мае 2021:

гетеросексуальный - 891

гомосексуальный - 39

парентерально - 505

вертикальный - 125

неизвестен - 1



Медики напоминают, что ВИЧ-инфекция может некоторое время никак на себя не обнаруживать. Лишь со временем, когда вирус все больше будет ослаблять иммунную систему, могут проявляться симптомы:

увеличенные лимфоузлы

потеря веса

повышенная температура

кашель, расстройства ЖКТ

Без лечения в инфицированных могут развиться более серьезные болезни. Поэтому трудно переоценить значение своевременных обследований.

Где пройти тестирование на ВИЧ:

у семейного врача, терапевта или педиатра

в кабинетах "Доверие"

кабинете инфекционных заболеваний по месту жительства

в центрах СПИД

в представительствах общественных организаций, занимающихся борьбой с ВИЧ/СПИД

в мобильных амбулаториях

Для тестирования проводится забор крови или можно самостоятельно приобрести быстрый оральный тест на ВИЧ.

Что делать, если у вас обнаружили ВИЧ

Обратиться к врачу, дополнительно сдать ПЦР-тест на ВИЧ, и в случае положительного результата встать на учет и начать лечение. Лечение ВИЧ-инфекции происходит благодаря антиретровирусной терапии.

Медики обнадеживают, что ВИЧ - не приговор, а просто новый сценарий. Постоянный прием антиретровирусной терапии позволяет миллионам людей во всем мире иметь полноценную жизнь.

Ранее "Страна" писала о том, что в МОЗ сообщили, сколько украинцев заразились ВИЧ и заболели СПИД в апреле 2021 года.

Также мы сообщали, что медики в России разрабатывают два разных лекарства от ВИЧ и СПИД.