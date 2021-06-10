Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга 10 июня на два месяца арестовал видеоблогера Юрия Хованского. Двумя днями ранее его задержали за исполнение в интернете песни по обвинению в оправдании терроризма.

Об аресте сообщает в Телеграм объединенная пресс-службе судов города на Неве.

Как сказано в сообщении, суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хованского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 Уголовного кодекса РФ.

"Следствие полагает, что не позднее 03.07.2020 Хованский, обращаясь к другим лицам, с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, подключившись к онлайн-трансляции на неустановленном Интернет-ресурсе, исполнил песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду", - говорится в записи.

Хованский вину признал частично, как следует из документов, представленных суду. Он просил домашний арест или запрет определенных действий. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав блогеру стражу по 8 августа 2021 года.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, за что задержали российского блогера.

Мы также сообщали, что по делу Хованского также задержали и доставили в следственный отдел в Санкт-Петербурге блогера Дмитрия Ларина.