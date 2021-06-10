Президент Владимир Зеленский надеется, что на саммите НАТО, который пройдет 14 июня без участия Украины, будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессивный действий РФ. Такую мысль глава государства высказал в телефонной беседе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Проинформировал Йенса Столтенберга о существенных угрозах со стороны РФ. Надеюсь, на саммите НАТО будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессии РФ. Подчеркнул важность для Украины подтверждения политики открытых дверей Альянса и в действенности решения от 2008 года по ПДЧ (план действий для членства в НАТО - Ред.) для Украины", - написал Зеленский в своем микроблоге в Twitter.

Также Владимир Зеленский сообщил генсеку НАТО о ситуации с безопасностью на Донбассе и о сохранении существенной военной угрозы из-за скопления российских войск вокруг Украины, сообщается на сайте главы государства.

Зеленский поблагодарил Столтенберга за последовательную поддержку со стороны НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины и за поддержку в проведении реформ в сфере безопасности и обороны.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин назвал вступление Украины в НАТО красной линией для России.

Также мы сообщали, что у Зеленского объяснили, как тема НАТО возникла в разговоре с Байденом.