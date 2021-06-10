Зеленский поговорил со Столтенбергом перед саммитом НАТО, который пройдет без Украины
Президент Владимир Зеленский надеется, что на саммите НАТО, который пройдет 14 июня без участия Украины, будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессивный действий РФ. Такую мысль глава государства высказал в телефонной беседе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Проинформировал Йенса Столтенберга о существенных угрозах со стороны РФ. Надеюсь, на саммите НАТО будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессии РФ. Подчеркнул важность для Украины подтверждения политики открытых дверей Альянса и в действенности решения от 2008 года по ПДЧ (план действий для членства в НАТО - Ред.) для Украины", - написал Зеленский в своем микроблоге в Twitter.
Также Владимир Зеленский сообщил генсеку НАТО о ситуации с безопасностью на Донбассе и о сохранении существенной военной угрозы из-за скопления российских войск вокруг Украины, сообщается на сайте главы государства.
Зеленский поблагодарил Столтенберга за последовательную поддержку со стороны НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины и за поддержку в проведении реформ в сфере безопасности и обороны.
Ранее "Страна" писала о том, что Путин назвал вступление Украины в НАТО красной линией для России.
Также мы сообщали, что у Зеленского объяснили, как тема НАТО возникла в разговоре с Байденом.