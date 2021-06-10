В среду, 9 июня, исполняя служебные обязанности в зоне проведения операции объединенных сил, погибла лейтенант Карина Шемчук из Закарпатья. Ей было 22 года.

Об этом сообщил 10 июня в Фейсбуке председатель Закарпатского облсовета Алексей Петров.

"Вчера во время выполнения служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, лейтенант Карина Шемчук", - написал Петров.

Об обстоятельствах, точном месте и причинах смерти молодой служащей ВСУ он не упомянул.

Шемчук родилась 15 февраля 1999 года. У нее остались родители.

После публикации поста появилась информация, что женщина погибла не в результате боевых действий. А ее тело вскоре должны привезти домой.

По данным СМИ, основная часть 128-й бригады в конце мая выполняла задания на Приазовье, а один батальон был размещен в Луганской области.

На Донбассе в зоне проведения ООС украинские военные гибнут очень часто, несмотря на режим прекращения огня. Так, в конце марта четверо украинских военных погибли в районе поселка Шумы. Как заявила украинская сторона в Трёхсторонней контактной группе, это произошло из-за минометного обстрела противника.

А в январе в Донецкой области, тоже в зоне проведения операции объединенных сил, погибла старший солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка 29-летняя Виктория Слободянюк.