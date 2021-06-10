Под Одессой задержали украинца и молдаванина, которые перемещали через границу нелегалов и оружие
Канал незаконной переправки мигрантов, оружия и подакцизных товаров разоблачен сотрудниками контрразведчики СБУ в Одесской области.
В состав преступной группы входили граждане Украины и Молдовы. Они переправляли нелегалов, оружие и подакцизные товары через Кучурганский лиман. По предварительным данным, к организации канала могут быть причастны должностные лица Министерства госбезопасности так называемой Приднестровской Молдавской Республики. Об этом сообщается на сайте СБУ.
Сотрудники СБУ задержали двух злоумышленников, граждан Украины и Молдовы, при попытке переправки в Украину партии подакцизных товаров и взрывных устройств.
У задержанных изъято:
- более 5000 пачек сигарет;
- 5 гранат РГД с запалом, ручная кумулятивная граната РКГ-3 и граната Ф-1 с запалом;
- 10 боеприпасов к АГС-17;
- почти 1200 патронов калибра 5,45.
Накануне контрразведчики СБУ задокументировали незаконную переправку этим каналом через государственную границу Украины группы нелегалов.
Следователи СБУ начали уголовные производства по ч. 1 ст. 201 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, их действия квалифицированы как совершенные в составе организованной группы.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и причастных к ней лиц.
Ранее "Страна" писала о том, что появились фото спецоперации СБУ по задержанию в Киеве торговцев оружием из зоны ООС.
Также мы сообщали, что СБУ задержала в Киеве охранника ТРЦ, который вместе с сообщником торговал оружием.