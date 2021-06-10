Канал незаконной переправки мигрантов, оружия и подакцизных товаров разоблачен сотрудниками контрразведчики СБУ в Одесской области.

В состав преступной группы входили граждане Украины и Молдовы. Они переправляли нелегалов, оружие и подакцизные товары через Кучурганский лиман. По предварительным данным, к организации канала могут быть причастны должностные лица Министерства госбезопасности так называемой Приднестровской Молдавской Республики. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Сотрудники СБУ задержали двух злоумышленников, граждан Украины и Молдовы, при попытке переправки в Украину партии подакцизных товаров и взрывных устройств.

У задержанных изъято:

более 5000 пачек сигарет;

5 гранат РГД с запалом, ручная кумулятивная граната РКГ-3 и граната Ф-1 с запалом;

10 боеприпасов к АГС-17;

почти 1200 патронов калибра 5,45.

Накануне контрразведчики СБУ задокументировали незаконную переправку этим каналом через государственную границу Украины группы нелегалов.

Следователи СБУ начали уголовные производства по ч. 1 ст. 201 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, их действия квалифицированы как совершенные в составе организованной группы.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и причастных к ней лиц.

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