В Праге в возрасте 68 лет скончалась известная актриса Либуше Шафранкова - самая популярная и любимая в СССР из чехословацких артистов, прославившаяся главной ролью в фильме "Три орешка для Золушки". Ее не стало 9 июня.

Об этом сообщает CNN Prima News со ссылкой на сына артистки, режиссера, сценариста и телепродюсера Йозефа Абргама-младшего.

Точная причина смерти Шафранковой не называется, но известно, что Либуше с 2014 года боролась с раком легких и перенесла операцию.

Слава, причем далеко за пределами родной Чехословакии, пришла к Либуше в 19 лет, когда она снялась в киносказке "Три орешка для Золушки" режиссера Вацлава Ворличека (1973). За ней закрепилось амплуа принцессы, и она сыграла во многих других фильмах-сказках: "Русалочка" (1975), "Принц и вечерняя звезда" (1979), "Третий принц" (1982). Также Шафранкова сыграла одну из главных ролей в фильме о судьбе русского мальчика "Коля", снятом в 1996 году чешским режиссером Яном Свераком и получившем премию "Оскар".

В Чехии Либуше хорошо знали и по ролям в театре.

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