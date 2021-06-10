В Дзержинском районном суде Петербурга открылось заседание, посвященное избранию меры пресечения видео блогеру Юрию Хованскому. Его задержали 8 июня по обвинению в оправдании терроризма.

Об этом сообщает РИА Новости.

Хованского доставили в суд и завели в зал заседаний под конвоем. По информации корреспондент агентства, следствие намерено ходатайствовать об его аресте.

Секретарь судьи Людмилы Бражниковой сказал прессе, что из-за коронавирусных ограничений заседание пройдет без слушателей, в том числе и журналистов.





Ранее факт возбуждения уголовного дела из-за опубликованной блогером песни с "публичными призывами к терроризму" подтвердил Следственный комитет России. Уголовное дело было заведено по статье 205.2, санкция по которой предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Сам блогер после задержания признал себя виновным и заверил, что раскаивается.

Как писала "Страна", в песне, которую Хованский выложил около года назад, есть глумливые строки по поводу погибших 23 октября 2002 года посетителей мюзикла "Норд-Ост" в московском театре на Дубровке, которых захватили террористы.

Мы также рассказывали, что в России следователи ищут автора песни с призывами к терроризму, из-за которой задержали Хованского.