Вслед за пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки, рассказавшей, как Джо Байден усиленно готовился к своему первому зарубежному турне, на эту тему высказалась первая леди США Джилл Байден. По ее словам, супруг "чересчур готов" ко встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ее слова со ссылкой на пул Белого дома цитирует РИА Новости.

Джилл Байден, сопровождающая мужа в поездке по Европе, несколько минут поговорила с репортерами после чаепития с супругой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"О мой Бог, он чересчур готов", - ответила первая леди США на вопрос журналистов, готов ли Байден увидеться с Путиным.

Она добавила, что Байден в целом хорошо подготовлен к своему первому зарубежному турне.

"Я думаю, он настолько хорошо готов. Он изучал неделями, работал до сегодняшнего дня. Конечно, он знает большинство лидеров, которые здесь будут. Джо любит зарубежную политику. Это его крепость", - сказала Джилл.

Ранее "Страна" приводила слова Псаки о тактике президента США на переговорах с Путиным.

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