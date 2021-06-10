Через неделю после объявления НАСА о старте двух миссий на Венеру комитет по научной программе Европейского космического агентства тоже решил запустить ко второй планете от Солнца аппарат EnVision. Он обеспечит целостный обзор планеты, чтобы определить, как и почему Венера и Земля развивались по-разному.

Об этом сообщается на сайте агентства.

"Грядет новая эра в изучении нашего ближайшего и в то же время чрезвычайно отличного от нас соседа по Солнечной системе. Учитывая недавнее объявление НАСА о миссиях к Венере, в следующем десятилетии нас ожидает чрезвычайно насыщенная научная программа", - заявил научный директор ЕКА Гюнтер Хасингер.

Главными задачами аппарата станет изучение тессер Венеры – возвышенных участков поверхности планеты, а также ее геологической активности. EnVision будет оборудован эхолотом для анализа подземных слоев и несколькими спектрометрами, с помощью которых в атмосфере Венеры будут искать газовые примеси и исследовать состава поверхности планеты. Радар НАСА будет отображать и наносить на карту поверхность.

Ученые надеются получить с помощью аппарата ответ на такие вопросы:

Почему, несмотря на примерно одинаковые размеры и состав, наша ближайшая соседка по Солнечной системе не стала обитаемой, а имеет токсичную атмосферу и окутана густыми облаками, богатыми серной кислотой? Какую историю пережила Венера, повторит ли ее Земля, если подвергнется парниковому эффекту? Венера все еще геологически активна? Мог ли на ней быть океан?

Самой ранней датой запуска для EnVision называют 2031 год. Ожидается, что аппарат достигнет Венеры в 2034-2035 годах.

Как писала "Страна", прошлой осенью глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал Венеру русской планетой и заявил, что Россия связывает с ней большие планы.

Также мы сообщали, что ученые нашли признак существования жизни на Венере - простейшую аминокислоту глицин.