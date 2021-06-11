Некоторые страны Европы начали признавать украинские справки о вакцинации.

Начиная с этой недели, такие справки дают право упрощенного въезда в Венгрию и в Молдову. На очереди - Грузия и Турция.

А с июля в Украине планируют начать выдавать привитым еще один документ, так называемый ковид-сертификат, который может упростить въезд в страны ЕС.

Разбирались, чем отличаются эти два документа, для чего они нужны и как их оформить.

Что такое сертификаты вакцинации

Международный сертификат о вакцинации от коронавируса (свидетельство о вакцинации против Covid-19) - это просто справка, подтверждающая прививку от ковида.

В нем должна быть дата введения вакцины, ее название, серия, подпись врача, печать медучреждения. Он выдается в бумажном виде.

То есть сертификат - это доказательство, что человеку действительно сделали прививку от коронавируса. Срок его действия - 12 месяцев.

Взаимное признание сертификатов вакцинации с другими странами упростит условия въезда для граждан Украины. Но это не значит, что он автоматически обеспечит упрощенный въезд в любую стану - только в те, с которыми Украина договорилась о признании такой справки.

Куда впустят по таким сертификатам?

Пока украинский сертификат вакцинации от коронавируса признали Венгрия и Молдова. По официальным сообщениям, в ближайшее время его будут принимать еще две страны - Грузия и Турция.

С Венгрией и Молдовой соглашение по сертификата приняли как раз вчера - 10 июня. В обе страны уже можно въезжать с такими справками.

Но что до Венгрии - то речь не идет о беспрепятственном въезде в страну Евросоюза. Как и прежде - туда пускают лишь тех, кто имеет вид на жительство в этой стране, является членом венгерских семей, дипломатом и так далее.

Остальным для въезда нужно подавать заявление в полицию Венгрии, которая может выдать спецразрешение на посещение страны (детальнее об условиях въезда - в инструкции на сайте украинского МИД).

Если раньше въезжающие украинцы должны были делать ПЦР-тесты на границе и проходить карантин, то теперь им это не нужно. Достаточно свидетельства о вакцинации.

Венгрия будет принимать украинцев этих категорий, привитых сертифицированными в Украине вакцинами, в том числе "Ковишилдом" и "Коронаваком". А не только теми препаратами, которые разрешено использовать в ЕС.

В свою очередь Украина также будет признавать вакцинацию, одобренными в Венгрии прививками. Их шесть -"Пфайзер", китайский "Синовак", российский "Спутник", "Модерна", "Астразенека" и "Джонсон".

В отличие от Венгрии, в Молдову смогут попасть все привитые украинцы.

А вот с гостями-молдаванами та же история. Местных жителей, привитых в том числе "Спутником V", начнут пускать в Украину. Поскольку Кишинев у себя российскую вакцину зарегистрировал и с мая прививает ей свое население (кроме того, в Молдове колют китайский "Синовак" и "Синофарм", "Астразенеку" и "Пфайзер").

Здесь, кстати, получилась парадоксальная ситуация. Вчера "Страна" рассказывала, что россиян, привитых "Спутником V", Украина разворачивает на границе - под предлогом, что эта вакцина не прошла сертификацию ВОЗ.

Но на венгров и молдаван, а потенциально и жителей других стран Европы, которые уже вовсю пользуются "Спутником", это правило, как видим, не распространяется. Хотя данное утверждение еще нужно проверить на практике. Не исключено, что у привитых "Спутником" при попытке въезда в Украину могут возникнуть проблемы, несмотря на подписанных соглашения между странами.

Как получить сертификат вакцинации в Украине?

Получить свидетельство о вакцинации можно будет по желанию - после второй дозы прививки от коронавируса.

Для этого нужно будет обратиться к своему семейному врачу или в медучреждение, где делали прививку. Такое свидетельство выдается только в бумажном виде.

Оно называется "Международный сертификат о вакцинации".

Его образцы официально не публикуют, но пользователи соцсетей показывают справки, которые им выдают. Они изготовлены на украинском и английском языках.

А что с ковид-паспортами?

Не стоит путать свидетельство о вакцинации от коронавируса с ковид-паспортом.

Если первое это просто подтверждение полного курса прививки от ковида, то второй документ может содержать сразу три разных документа:

- сертификат вакцинации от коронавируса;

- подтверждение того, что человек переболел коронавирусом и выздоровел;

- сделанные негативные ПЦР-тесты на Covid-19.

"Паспорта" еще разрабатываются. Ориентировочно их запустят с июля. Их будут делать по образцу Digital Green Certificate - "зеленый сертификат" ЕС и Smart Vaccination Certificate от ВОЗ. Оформить этот документ можно будет через "Дию" или семейного врача.

Но тут многое зависит от того, в каком виде их запустят в Евросоюзе. Украинские власти хотят сделать такие же документы, чтобы их в идеале сразу признал и ЕС.

Там, к слову, подобные документы начнут действовать с 1 июля. И пока никаких данных о том, что украинские аналоги в Европе будут признаны, нету.

Видимо, поэтому в Украине планируют сделать два варианта ковид-паспортов - для внутреннего пользования и выезда за границу. Но пока международные требования к ним еще не утверждены.

Власти ЕС уже говорят, что будут принимать лишь тех туристов, кто привился вакцинами, зарегистрированными Еврокомиссией. Таковых пока четыре: "Пфайзер", "Астразенека", "Модерна", "Джонсон".

Впрочем, как мы уже убедились на примере Венгрии, отдельные страны Евросоюза могут сами решать, с какой вакциной принимать гостей.