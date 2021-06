11 июня состоится открытие футбольного чемпионата Евро-2020. Он должен был состояться в прошлом году, но из-за пандемии Covid-19 его перенесли.

Победитель станет известен 11 июля - после финала на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Во сколько и где покажут. Церемонию открытия покажет телеканал "Украина". Начало трансляции в 21:35.

Что будет на открытии. Открытие Евро-2020 состоится в Риме, на стадионе "Олимпико" - перед матчем Италия - Турция. На трибуны допустят 16 тысяч зрителей.

Долгожданное мероприятие откроет торжественное исполнение гимна Евро-2020 - "We Are The People". Трек исполнят Мартин Гаррикс, Боно и Эдж. Их выступление будет виртуальным, с использованием новейших технологий. Во время футбольного гимна футбольный газон превратится в бело-голубое пламя, образованное миллионами частиц света.

В церемонии примут участие легендарные футболисты Франческо Тотти и Алессандро Неста, который стали чемпионами мира в составе сборной Италии в 2006 году. Они будут выбивать мячи на трибуны.

Какие матчи сегодня будут. Евр-2020 откроет матч Италия - Турция. Начало в 22:00.

Ранее мы писали, где смотреть матчи во время Евро-2020.

Календарь всех игр. Ознакомиться с расписанием всех матчей чемпионата по футболу Евро-2020 можно ознакомиться по ссылке.